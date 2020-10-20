ليما: الوصل جاهز لحصد أول 3 نقاط في الدوري

المصدر: دبي - علي شدهان

أبدى فابيو ليما نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، ثقته العالية بمقدرة الفهود على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المرتقبة الخميس أمام مضيفه حتا ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، مشددا على أن الوصل جاهز ومستعد تماما، وهدفه حصد أول 3 نقاط له في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى من ضيفه بني ياس بأربعة اهداف لهدف.

مباراة صعبة

وتوقع أن تكون المباراة صعبة، معللا ذلك بكون حتا أيضا يسعى إلى الفوز بعد خسارته في الجولة الأولى امام الوحدة، منوها إلى أن الوصل يسعى بقوة من اجل محو تفاصيل خسارته أمام بني ياس، مبديا دعمه وكل زملائه لسالم ربيع المدرب الحالي للفهود لبلوغ الهدف المنشود لكل الوصلاوية، وهو حصد النقاط الثلاث من مباراة حتا، مشيرا إلى أن المدرب ربيع لديه معرفة كاملة بالوصل، نظرا لعمله مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفهود منذ بداية الموسم الحالي.

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