ماجد يلتقي بيبيتو في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

التقى ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول مساء اليوم الثلاثاء، مع بيبيتو، نجم كرة القدم البرازيلي السابق، والذي يزور دبي حالياً، وقام ماجد بنشر لقطة اللقاء عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام".

ويعتبر بيبيتو سادس أفضل هداف في منتخب البرازيل، بعدما شارك مع منتخب بلاده في ثلاثة كؤوس عالم أعوام 1990 و1994 و1998، وبلغ رصيده مع المنتخب 75 مباراة دولية، وسجل فيها 39 هدفا.

وكان هداف البرازيل في كوبا أمريكا 1989، وقاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة، وقاد منتخب البرازيل أيضاً بالشراكة مع روماريو للفوز بكأس العالم 1994، وكان أحد لاعبي المنتخب البرازيل عند فوزهم بكأس القارات 1997.

كما قاد المنتخب البرازيلي للفوز بالميداليات الأولمبية الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1988 و1996 على التوالي، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الجنوبية عام 1989.

وبدأ بيبيتو مسيرته الكروية مع فيتوريا في عام 1983 وبعدها انتقل إلى العديد من الأندية البرازيلية مثل فلامينجو وفاسكو دي جاما وبوتافوجو، واحترف أيضا في إسبانيا في ديبورتيفو وإشبيلية، وتوروس نيزا المكسيكي، وكاشيما إنتلرز الياباني والاتحاد السعودي، واعتزل اللعب عام 2002.

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