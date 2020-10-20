العنبري: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الوحدة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق الشارقة عبدالعزيز العنبري على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي أمام ضيفه الوحدة ووصفها بالمواجهة الكبيرة كون المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق، متمنياً أن يقدم الفريقين مباراة تليق بمكانتهم في القمة المرتقبة.

وقال العنبري انه ركز مع جهازه الفني على مراجعة المستوى والملاحظات أمام فريق الفجيرة في الجولة السابقة التي شهدت بعض الأخطاء التي منحت المنافس المساحات للتقدم إثر تباعد صفوف فريقه، مشيراً إلى تشديد الجهاز فني على مراجعة كل الأخطاء مع اللاعبين والعمل على تصحيحها لتفادي تكرارها.

كما تحدث العنبري عن الجاهزية وسط اللاعبين مشيراً إلى ان استعدادات فريقه سارت بشكل جيد طمعاً في الفوز ومواصلة حصد النقاط وعلى مستوى الغيابات يفتقد الفريق جهود الحسن صالح الذي بدأ مؤخراً الدخول في التدريبات الجماعية مع احتمال عدم مشاركة خالد باوزير الذي ستتضح الرؤية حوله قبل ساعات من المباراة.

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