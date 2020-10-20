سالم ربيع: الوصل بلا مشاكل ونقاط حتا هدفنا

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد سالم ربيع المدرب الوطني لفريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن فريقه لا يعاني من أي مشاكل قبل مباراته المرتقبة الخميس أمام مضيفه حتا في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وبعد انتهاء العلاقة مع مدربه السابق، الروماني ريجيكامب إثر الخسارة بالأربعة أمام بني ياس في الجولة الأولى من البطولة، واسناد المهمة له، لافتا إلى أن حصد نقاط مباراة حتا هي الهدف المنشود للفهود.

شكر وثناء

وتقدم ربيع بالشكر إلى إدارة نادي الوصل لثقتها به، ومنحها إياه فرصة قيادة فريق كبير وعريق بحجم وشهرة الامبراطور، مثنيا على الجهود التي بذلها ريجيكامب خلال تدريبه الفهود، مشددا على أن الوصل لا يحتمل خسارة ثانية على التوالي في الدوري، مبديا ثقته العالية بمقدرة لاعبيه على تحقيق الهدف المطلوب من مباراة حتا، منوها إلى أن المنافس أيضا مطالب بالفوز كونه خسر من الوحدة في الجولة الأولى من البطولة كما الوصل الذي خسر من بني ياس.

3 أشهر

وأشار إلى أن الوصل جاهز للمباراة فنيا وبدنيا وذهنيا، نافيا وجود أي مشاكل من أي نوع بعد الخسارة في الجولة الأولى للدوري، داعيا إلى ضرورة التفاؤل وعدم الخوض في سلبيات المرحلة الماضية، مطالبا بالعمل من اجل تحقيق الايجابيات، منوها إلى أنه يعرف جيدا فريقه كونه عمل مدربا مساعدا للمدرب السابق منذ أكثر من 3 أشهر، عادا ذلك، فرصة جيدة لتقبل أسلوبه في قيادة الفريق الأصفر، معولا على لاعبيه في تنفيذ أفكاره خلال المباراة باعتبارهم الأدوات الحقيقية لبلوغ الغاية المنشودة، مشيرا إلى أنه من الصعب تغيير تكتيك اللعب في فترة منية وجيزة.

تفاصيل الماضي

وعن كونه نصراويا يقود فريق الوصل، شدد سالم ربيع على أنه مدرب محترف يعيش في زمن الاحتراف ومتطلباته وضغوطه التي لا يمكن فصلها عن الضغوط التي غالبا ما تشهدها كرة القدم باعتبارها لعبة ضغوط في الأساس، لافتا إلى أنه يعمل الآن في الوصل، وعليه أن يخلص لجهة عمله تماما، معتبرا النصر ناد كبير وعريق وهو يبقى واحد من أبناء النادي، لافتا إلى أن تركيزه الحالي على الحاضر، وعلى بيئة عمله، وحتمية أن يكون تركيزه عاليا في عمله دون الخوض في تفاصيل الماضي.

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