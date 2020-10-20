رازوفيتش يصف مواجهة الشارقة بـ "الاختبار الصعب"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، مواجهة الشارقة بعد غد الخميس، في إطار الجولة الثانية من دوري الخليج العربي بـ "الاختبار الصعب".

وقال في حديثه عن استعدادات فريقه للمواجهة:" سنخوض مواجهة صعبة أمام الشارقة، وكل المباريات تمثل اختباراً وليس مباراة الشارقة فقط، المنافس يتمتع بالاستقرار على صعيد التشكيلة والجهاز الفني منذ عامين، ولذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا".

وأعرب رازوفيتش عن تفاؤله خاصة وأن الفريق يعيش أجواء إيجابية بعد الفوز بسداسية على حتا في الجولة الأولى، مؤكداً حرصه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة نسيان نتيجة حتا كونها خطوة أولى في المسابقة ويتبقى 25 خطوة أخرى حتى نهاية الدوري، مبدياً ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبيه.

وكشف عن عدم جاهزية الكونغولي مبوكو بدنياً، إلى جانب غياب خليل إبراهيم ولوفانور المصابين، مشيراً إلى أن المباراة فرصة أمام العناصر التي ستعوض الغيابات لإظهار أنفسهم بشكل جيد.

وشدد على أن قوة هجوم الشارقة المتمثلة في كايو وكورونادو وويلتون وخالد باوزير تفرض على الوحدة اللعب بتركيز وحذر طوال المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز