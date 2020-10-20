غوران: الفجيرة يرفع شعار الفوز أمام بني ياس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة، أن فريقه سيدخل مباراة بني ياس يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي بشعار الفوز لتعويض نقاط لقاء الشارقة الذي خسره الفريق بنتيجة 2-4.

وأشار غوران إلى أنه عكف على تصحيح الأخطاء التي أدت إلى فقدان «الذئاب» لنقاط مباراة الافتتاح، والتي من بينها قلة التركيز الذي أصاب اللاعبين في الدقائق الأخيرة إلى جانب تسرع اللاعبين في الوصول لمرمى الفريق الضيف.

وقال مدرب الفجيرة: سنحاول تقديم أداء قوي يضمن لنا النقاط الثلاث، مضيفاً ثقته في قدرة لاعبي فريقه بالظهور الجيد وكسب نتيجة المباراة.

وجدد غوران رفضه لما أشيع حول تراجع لياقة لاعبي فريقه خلال مباراة الافتتاح، مؤكداً أن قلة التركيز هي التي حرمت الفريق من مواصلة الأداء بذات الوتيرة التي كان عليها طوال 80 دقيقة، ولفت غوران إلى أنه تحدث للاعبين محذرهم من تكرار الأخطاء، مضيفاً سنعمل على تلافيها بشتى السبل أمام بني ياس، ونعد جمهورنا بتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

وأكد غوران في ختام حديثه أنه يعرف عدداً من لاعبي بني ياس بحكم إشرافه على الفريق الضيف قبل عدة مواسم، وأكمل: أعتقد أن مستوى السماوي يمضي في تطور من موسم لآخر، والفريق يمتلك لاعبين مميزين.

نتيجة إيجابية

من ناحيته وصف حارس الفجيرة عبد الله التميمي مباراة بني ياس بالمهمة، وقال: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، محذراً من خطورة الفريق الزائر الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال ولديهم مدرب جيد، مواصلاً: يجب علينا أن نفكر في أنفسنا أولاً.

وذكر التميمي أنهم كلاعبين يفتقدون الجمهور على الرغم من تواجد صورهم افتراضياً في المدرجات، لكن صوت المشجعين وهم في الملعب يختلف عن تواجدهم خلف الشاشات، معرباً عن أمله في عودة الجمهور قريباً إلى المدرجات.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم التحاقه بالمنتخب، أكد الحارس أن عرين الأبيض يتواجد به حراس مميزون، وأتمنى في المستقبل أن أكون ضمن تشكيلة المدرب بينتو المدير الفني للمنتخب.

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