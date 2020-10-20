ايسايلا: مباراة الفجيرة بداية الدوري للسماوي

المصدر: ابوظبي-أحمد عيسى

أكد الروماني دانيال ايسايلا مدرب بني ياس أن فريقه طوى فرحة الفوز على الوصل 4-1 في إفتتاح دوري الخليج العربي عقب المباراة مباشرة، وأن التفكير منصب حاليا على مواجهة الفجيرة مساء الخميس في الجولة الثانية من المنافسة، والتي يدخلها كأنها المباراة الأولى في الدوري، حسب قوله، مشيرا إلى أن فريقه يتعامل مع كل مباراة بطريقة منفصلة عن سابقتها.

وأضاف: حتى طموحنا في الدوري يكون الفوز في المباراة التي نخوضها بالجولة فقط، لذلك سنلعب أمام الفجيرة باعتبار انها بداية منافسة وكما تعلمون الفوز في البدايات مهم جدا لما فيه من فوائد معنوية بخلاف كسب النقاط الثلاث.

وتغزل المدرب الروماني في فرقة الذئاب، ذاكرا أن الفجيرة فريق قوي وانه منظم جدا في اسلوب لعبه خاصة في خط الدفاع ، ذاكرا أنهم سيلعبون أمام خصم قوي لايترك المساحات ومن الصعب إن تتوفر امامه العديد من الفرص للنيل من شباكه.

وعاد ايسايلا وقال: أثق في فريقي ايضا واعلم ان اللاعبين عازمون على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لكن علينا أن نضاعف المجهود حتى نتمكن من الوصول إلى هدفنا.

وأشار مدرب السماوي إلى جاهزية جميع عناصره بإستثناء البرازيلي جواو فيكتور الطرف الأيسر مبينا أنه مازال يعاني من الآم الإصابة وبالتالي لن يشارك في اللقاء.

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