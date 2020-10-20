كونتيس: أنتظر ردة فعل قوية من لاعبي حتا أمام الوصل

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن فريقه مر بأسبوع صعب بعد الخسارة الثقيلة من الوحدة بسداسية في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «الإعصار» طوى صفحة الخسارة ويسعى حالياً لإعادة الأيام الجميلة مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يحظون بالثقة لتقديم أفضل العروض أمام المنافسين مما يجعله متفائلاً حيال وجود ردة فعل قوية من لاعبي حتا أمام الوصل.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه والوصل التي ستقام بعد غد على استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، أن فريقه يعاني من غياب بعض اللاعبين عن المباراة أبرزهم عبدالله خميس وعبدالله كاظم بسبب بند الإعارة إلى جانب غياب المحترف البرازيلي ويليان فارياس وعيسى سانتو بسبب البطاقة الحمراء، إلا أن كل لاعب سيتواجد في التشكيلة سيخوض اللقاء بمثابة نهائي بطولة وثقته كبيرة بكل اللاعبين.

وشدد كونتيس على أهمية عدم الالتفات إلى ظروف الوصل الأخيرة رغم صعوبة المواجهة أمام فريق كبير يملك عناصر مميزة قادرة على الفوز أمام أي خصم مما يجعلهم مرشحين لحصد النقاط الثلاث في اللقاء، وقال إنه ركز على معالجة الأخطاء السهلة والابتعاد عنها، إلى جانب العمل على الجانب الذهني والنفسي للاعبين من أجل مواجهة الوصل، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يعتبر من المواسم الغريبة بعد فترة طويلة من التوقف ولا يمكن الجزم بالوصول إلى قمة الجاهزية البدنية أو الذهنية في موعد قريب ومحدد، وأضاف: كرة القدم في كبرى الدوريات حول العالم ومن بينها الدوري الانجليزي، تشهد مفاجآت على مستوى النتائج، إلى جانب وجود أخطاء كبيرة وغياب الإيقاع الجيد في المباريات بسبب قصر مدة الإعداد لبعض الفرق بينما حظيت فرق أخرى بوقت أكبر للتحضير.

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