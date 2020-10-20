غدا.. "أبيض" الناشئين يواجه إندونيسيا وديا

المصدر: وام

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً الساعة الخامسة من مساء يوم غد مباراته الودية الأولى أمام نظيره الإندونيسي، وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في مملكة البحرين العام المقبل.

وأكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب أهمية خوض المباريات خلال هذه الفترة خاصة بعد فترة التوقف نتيجة جائحة كورونا، واكتفاء المنتخب بأداء تدريبات جماعية، ولعب تقسيمات مع أندية مختلفة، مشيراً إلى أن تجربتي إندونيسيا تُمثلان فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم لإتاحة الفرصة أمام عدد من العناصر الجديدة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وتضم قائمة منتخبنا 26 لاعباً هم : سعيد سالم المقدمي " الفجيرة"، ومنصور صالح برغش، وعوض محمد الكثيري، وعبدالله أحمد عبدالله، وعبدالرحمن فهد الحوسني "الوحدة" ، وجمال خليفة السعدي ، وعبيد خليفة عبيد " النصر " ، وعلي طاهر إبراهيم ، وعبيد سالم عبيد " الشارقة "، وخالد علي الحساني "العين "، وسعود محمد المري ، ومحمد عبدالسلام عيسى " الوصل "، سعيد جمال محمد ، ويوسف إبراهيم البلوشي، وعبدالعزيز علي نعمان، وعبدالله حسن أحمد، وحمد عارف الحمادي، وغيث بدر سهيل "شباب الأهلي"، ومحمد أحمد الحارثي "بني ياس "، وعلي محمد المعمري ، ومحمد خالد قطبة ، وأحمد محمد المرزوقي ، ومشعل جمال المعمري " الجزيرة " ، وسلطان عادل محمد ، وسيف سعيد الزعابي "اتحاد كلباء" ، وعبدالعزيز أحمد العلي "عجمان ".

الجدير بالذكر أن المباراة الودية الثانية ستُقام يوم السبت المقبل على الملعب نفسه.

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