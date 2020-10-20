بيبيتو يزور مجلس دبي الرياضي لبحث سبل الاستثمار في دبي "فيديو"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار نجم كرة القدم البرازيلي العالمي "بيبيتو" مجلس دبي الرياضي لبحث فرص التعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال الاستثمار بكرة القدم في دبي، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

ورافق بيبيتو في الزيارة حمد بن مجرن الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع معظم نجوم الكرة البرازيلية.

ورحب سعيد حارب بالنجم العالمي الحائز على لقب كأس العالم 1994 وأكد أن دبي وجهة مفضلة للنجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما تضمه من منشآت فندقية وتسويقية ورياضية وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم سنويا لزيارتها.

وقدم حارب شرحا للضيف عن الفعاليات الرياضية العديدة التي يتم تنظيمها في دبي سنويا وعن رؤية المجلس لنشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة محليا وعالميا، كما أكد له أن مجلس دبي الرياضي حريص على استقبال نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم وحثهم على الاستثمار في دبي وتوفير سبل النجاح لهم في مجال تأسيس الأكاديميات الرياضية وتنظيم البطولات في دبي والإقامة في دبي في أجواء تساهم في تحقيق أهدافهم الرياضية ونجاح مشاريعهم الاستثمارية.

وأشاد بيبيتو بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها إمارة دبي وقال: "تعد مدينة دبي هي الوجهة المفضلة للبرازيليين فهم يعشقونها ويتطلعون دائمًا لزيارتها، كما أنني أحرص على زيارة دبي بشكل مستمر، وهذه هي المرة الرابعة التي أزورها، ولقد لمست حجم التطور المستمر الذي تشهده المدينة واهتمامها بالرياضة، فكل مرة أجدها متجددة ومتألقة في جميع زيارتي وهو أمر يشعرني بالسعادة والانبهار للتطور الذي تشهده المدينة باستمرار وهو الأمر الذي يعزز مكانتها بين الدول المتقدمة".

وأضاف بيبيتو: "لقد تشرفت بأني تدربت تحت إشراف مدربين برازيليين كبار سبق لهم العمل في دولة الإمارات وهم: زاغالو، كارلوس البرتو باريرا، وشيرول، هؤلاء المدربين حققوا نجاحات رسخت العلاقة المميزة بين دولة الإمارات والبرازيل في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، كما أنني فخور بأني نشأت في عالم كرة القدم التي قدمت لي الكثير في حياتي وجعلتني أكون علاقات صداقة واحترام وأزور العديد من الدول في مختلف قارات العالم كما أنني سعيد بتفاعل الجمهور معي وباحتفاليتي بأهدافي خصوصًا هدفي في مرمى هولندا بكأس العالم 1994 الذي احتفلت به بمناسبة ولادة ابنتي التي أصبحت لاعبة كرة قدم حاليًا وهي الاحتفالية التي كررها الكثير من اللاعبين في مختلف دول العالم بعد تسجيلهم الأهداف".

وسبق للنجم العالمي أن شارك عام 2007 في النسخة الثانية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا، وتعد زيارته الحالية لدبي هي زيارة عائلية برفقة أفراد أسرته كما أنها زيارة عمل حيث يمتلك بيبيتو نادي يلعب في الدرجة الثانية بالبرازيل وهو يتطلع لفتح آفاق عمل وتعاون مع دبي في مجال كرة القدم، وفي ختام زيارته قدم قميص منتخب البرازيل هدية لمجلس دبي الرياضي.

ويعتبر بيبيتو سادس أفضل هداف في منتخب البرازيل، فقد كان هداف البرازيل في كوبا أمريكا 1989 وقاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة، كما قاد منتخب البرازيل أيضًا بالشراكة مع روماريو للفوز بكأس العالم 1994، وكان أحد لاعبي المنتخب البرازيل عند فوزهم بكأس القارات 1997، وقاد المنتخب للفوز بالميداليات الأولمبية الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1988 و1996 على التوالي، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الجنوبية عام 1989.

بدأ بيبيتو مسيرته الكروية مع نادي فيتوريا في عام 1983 وبعدها انتقل إلى العديد من الأندية البرازيلية مثل نادي فلامينغو ونادي فاسكو دي جاما ونادي بوتافوغو، واحترف أيضا في إسبانيا في نادي ديبورتيفو لاكارونا ونادي إشبيلية، ونادي توروس نيزا في المكسيك ونادي كاشيما إنتلرز في اليابان ونادي الاتحاد السعودي، وقد اعتزل لعب كرة القدم في عام 2002.

شارك بيبيتو مع منتخب البرازيل لكرة القدم في ثلاثة كؤوس عالم الأول في عام 1990 والثاني في عام 1994 والثالث في عام 1998، وبلغ رصيده مع المنتخب 75 مباراة دولية سجل فيها 39 هدف.

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