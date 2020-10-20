نمور وذئاب ونسور.. بلا مخالب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

على الرغم من البداية الناجحة لثلاثي الساحل الشرقي كلباء والفجيرة وخورفكان وتحقيقهم الفوز قبل أسبوع في افتتاحية مباريات كأس الخليج العربي، إلا أن انطلاقة الفرق الثلاثة في دوري المحترفين لم تلبِ التطلعات، وجاءت مخيبة للآمال بعد أن مني «النمور والذئاب والنسور» بثلاث هزائم على التوالي من شباب الأهلي والشارقة والعين. ولم يحصل أي فريق ولو على نقطة وحيدة من 9 نقاط كانت متاحة على أرضية الملعب ليحصد أنصار هذه الأندية السراب في الجولة الافتتاحية.

ضغوط

وربما لو حدث التعادل في أي مباراة من المباريات الثلاث لكان مرضياً إلى حد ما للجمهور، خصوصاً وأن سباق تجميع النقاط منذ الجولات الأولى سيريح الفريق مستقبلاً وسيبعد الأجهزة الفنية واللاعبين عن الضغوطات التي دائماً ما تحدث خلال الجولات الحاسمة والأخيرة من عمر الدوري.

إقناع

ولم يكن أداء الأندية الثلاثة مقنعاً عدا الفجيرة الذي واجه الشارقة حامل اللقب، لكن مظهر ذئاب الفجيرة كان جيداً، ولعب الفريق كرة ممرحلة وتفوق على الشارقة في أغلب فترات المباراة، بل وظل متقدماً حتى الدقيقة 80 بهدفين مقابل هدف، لكن خبرة رفاق المدرب العنبري رجحت كفة الفريق الشرقاوي ليعدلوا النتيجة وينجحوا في إضافة هدفين في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 4-2.

أداء

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة رضاهم عن أداء الفريق رغم الخسارة في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الشارقة حسم المباراة بالخبرة، وذكر اليماحي أن لاعبي الفجيرة قدموا أنفسهم بصورة جيدة، وبات اللاعبون في جاهزية تامة لمباريات الموسم الحالي.

وقال مدرب كلباء الأروغواياني خورخي داسيلفا: طوينا صفحة شباب الأهلي ونفكر في لقاء عجمان المقبل، موضحاً أن هزيمة فريقه أمام شباب الأهلي تعود إلى سوء الحظ وحالة طرد المدافع سلطان الزعابي أول ثلث ساعة.

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