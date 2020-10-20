الجولة الأولى لا تغيير بمراكز القوى في الدوري

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

اتفقت آراء فنية على عدم وجود تغيير في مراكز القوى بدوري الخليج العربي من واقع مستوى ونتائج الجولة الأولى، التي عاد فيها حامل اللقب الشارقة بنقاط الفوز من الفجيرة «4-2» .

وسجل فيها الوحدة أعلى نتيجة على ضيفه حتا «6-0»، وتغلب العين على ظروف غياباته وضيفه خورفكان «2-0» ولم يجد شباب الأهلي صعوبة في الفوز على الاتحاد في كلباء «3-0»، واقتنص بني ياس فوزاً عريضاً من ملعب الوصل «4-1» وهو ما فعله الظفرة في ملعبه أمام ضيفه عجمان فيما كان التعادل سيد الموقف بين النصر وضيفه الجزيرة.

خبرة

من جانبه، أوضح المدرب عبد الوهاب عبد القادر، صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة في دوري الخليج العربي، أن التقييم الحقيقي حول الفرق، سيكون بعد الجولة الرابعة ومن الممكن توقع ما سوف تسير عليه المسابقة بعد خوض كل فريق 4 مباريات على الأقل، ولكن هناك مؤشرات أتت بها الجولة الأولى، أهمها أن بعض الفرق رتبت نفسها جيداً بفضل اختياراتها للاعبين سواء مواطنين أو أجانب، مثل الفجيرة وبني ياس والظفرة.

وبالنسبة للفرق الكبيرة المعروف أنها تنافس على الألقاب، قال: سوف تستمر بذات الطموح وهي قادرة على المنافسة بقوة، فالشارقة رغم تأخره أمام الفجيرة، لكنه عاد في الوقت المناسب بفضل استقراره الفني واحتفاظه بنفس لاعبيه الذين حققوا معه اللقب وشباب الأهلي ينطبق عليه نفس الشيء، أما العين لديه الكثير ليقدمه، وفوزه الصعب على خورفكان يعتبر نتيجة جيدة قياساً بأن العين يفتقد 5 عناصر أساسية على الأقل، وهي كانت فرصة جيدة لخورفكان لتحقيق نتيجة إيجابية كما فعل في كأس الخليج العربي ولكنه لم يقتنص هذه الفرصة.

مشيراً إلى أن الوحدة حقق فوزاً عريضاً مع مستوى جيد أمام حتا، وهو مؤشر أن الفريق عازم على المنافسة. كذلك توقع، دخول بني ياس منافساً قوياً للكبار بما قدمه أمام الوصل، موضحاً أن الأخير عانى كثيراً مع ريجكامب، وهو لم يكن خياراً مناسباً منذ الموسم الماضي.

مستوى

بدوره، أكد الكابتن محمد سعيد النعيمي قائد فريق عجمان الأسبق وعضو رابطة المحترفين السابق، أن الجولة الأولى تميزت بالمستوى الهجومي المميز من واقع أرقام التهديف التي تعدى معدلها 4 أهداف في المباراة، واتفق النعيمي على عدم حدوث تغيير في خارطة الجد ول بين الكبار أو الفرق الساعية دائماً للبقاء، لكنه توقع لفريق الظفرة الذهاب بعيداً في المنافسة وأن يكون «الحصان الأسود»، مشيراً إلى أن الظفرة ظهر بشكل مرتب عكس عجمان.

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