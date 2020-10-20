شباب الأهلي وبني ياس والشارقة الأفضل بدنياً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

وصف رياضيون المستوى البدني للاعبين في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي موسم 2020 ـ 2021 بـ«المقبول نسبياً» رغم التوقف الطويل عن المباريات الرسمية بسبب جائحة «كورونا».

مشيرين في الوقت ذاته إلى المستوى الجيد من الناحية الفنية والخططية خلال مباريات الجولة والتي شهدت غزارة تهديفية ومتعة كروية في أغلب الأحيان، على غير المتوقع. وأشار رياضيون، إلى أن مباريات الجولة الأولى، أظهرت أن أندية دوري الخليج العربي استعدت بشكل جيد، وأن المستوى البدني سيشهد تصاعداً بمرور المباريات كأمر طبيعي، إلا أن الأداء بشكل عام يعد مقبولاً بنسبة كبيرة.

ظروف

وأوضح إسماعيل راشد نجم الوصل ومنتخبنا الوطني السابق، أن مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي شهدت ظهوراً بدنياً مقبولاً إلى حد كبير من أغلب الأندية، مشيراً إلى أن معظم الفرق استفادت من فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: «أعتقد أن معظم الأندية استعدت بشكل جيد من الناحية البدنية، ومباريات الجولة الأولى شهدت رتماً مرتفعاً في أحيان كثيرة، وخير دليل على ذلك مباراة النصر والجزيرة التي استمرت فيها محاولات الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، إضافة إلى مباراتي الوصل وبني ياس والشارقة والفجيرة التي لم تحسم إلا في الدقائق الأخيرة.

وواصل نجم منتخبنا الأسبق: الإعداد البدني يعد جيداً نسبياً خلال الفترة الماضية من خلال المباريات الودية التي خاضتها الأندية، إضافة إلى استفادة الفرق الثلاثة التي لعبت في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الأداء بشكل عام في الجولة الأولى جاء جيداً من أغلب الأندية.

إيجابيات

من جهته وصف حسين المصعبي الناقد والمحلل الفني الجولة بـ«المفاجئة» خاصة على صعيد الغزارة التهديفية، وقال:

أظهرت الجولة أن هناك فرقاً استعدت بالشكل الصحيح سواء فنياً أو بدنياً، وأخرى لم تستعد بنفس القوة مثل الوصل وحتا. وأضاف: بالتأكيد الأداء البدني من المستحيل أن يظهر في أعلى مستوياته في الجولات الأولى من الموسم، ولكن الجولة الأولى أظهرت مستوى مقبولاً بنسبة كبيرة على غير المتوقع، وشهدت إيجابيات كثيرة لاسيما أداء عدد كبير من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وتابع: أعتقد أن شباب الأهلي وبني ياس كانوا الأفضل بدنياً في الجولة الأولى، إضافة إلى الشارقة، وهناك فرق ظهرت بمستوى مقنع مثل الجزيرة والظفرة والوحدة، ربما الأداء البدني سيتطور ولكن على المستوى الفني المباريات شهدت أداء فنياً جيداً للغاية، ووسط حضور وعمل كبير من الأجهزة الفنية، مما أدى إلى وجود المتعة في الجولة الأولى.

تحضيرات

بدوره أكد خالد عبيد المحلل الفني، مدير فريق النصر السابق، أن العامل البدني لم يكن أساسياً في حسم نتيجة مباريات الجولة الأولى، خصوصاً بعد أن أظهرت الأندية رغبة كبيرة في اللعب للفوز، من دون تحفظ دفاعي كبير، مشيراً إلى أن الظهور البدني جاء أقل من المتوقع رغم أن المستوى الفني مقبول إلى حد كبير.

وقال: بالطبع خوض المباريات الرسمية يساهم في ارتفاع المستوى البدني للاعبين، وطبيعي ألا يقدم اللاعبون أداء بنفس المستوى على مدار التسعين دقيقة في الجولة الأولى بعد توقف بلغ 7 أشهر رغم تحضيرات الأندية خلال الفترة الماضية، إلى جانب البروتوكول المتبع الذي أثر كثيراً على العوامل البدنية.

وأضاف: اللافت في الجولة الأولى أن أغلب الفرق لم تلعب بتحفظ كبير وأظهرت أن لديها الثقة والرغبة في الفوز، وفي رأيي بني ياس كان الأكثر حضوراً خلال مباريات الجولة الأولى بعد أن قدم أداء لافتاً في مواجهة الوصل، ولعب بتوازن وانتشار بشكل جيد سواء فردياً أو جماعياً.

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