لوفانور: أتطلع لتجاوز محنة الإصابة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال المولدوفي لوفانور هنريكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إنه يأمل تخطي محنة الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوحدة وحتا في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي سريعاً.

والاجتهاد للعودة مجدداً إلى الملاعب في أسرع وقت. وكشفت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع، ليتلقى العنابي ضربة موجعة أخرى في بداية الموسم بغياب محترفه الأجنبي، بعد تعرض خليل إبراهيم للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، يغيب على إثرها لمدة أسبوعين. وأضاف لوفانور لـ«البيان الرياضي»: «بالطبع أشعر بالحزن الشديد للغياب في بداية الموسم بسبب الإصابة، ولكنها ليست بالإصابة الخطيرة، حيث أخبرني الطبيب أن مدة غيابي نحو 4 أسابيع، وسأبدأ على الفور برنامج العلاج والتأهل».

وتابع: «آمل التعافي سريعاً وأتطلع للأمام وتخطي تلك المحنة التي أعتبرها تحدياً جديداً في مسيرتي، الإصابات جزء من كرة القدم ولكنها في الوقت نفسه تمثل دافعاً للاعب واختباراً لإرادته، وأسعى للعودة في أسرع وقت لمواصلة مشواري مع الوحدة وتقديم أفضل أداء يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات».

مجموعة ممتازة

وأكد لوفانور أن الوحدة يملك مجموعة ممتازة من اللاعبين سواء عناصر الخبرة أو الشباب، مشدداً على أن الوحدة ناد كبير ولديه الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على البطولات، والتواجد دائماً في المقدمة. وأوضح أن العمل الذي يقوم به الفريق تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش إيجابي للغاية، وقال:

«منذ أن تولى المدير الفني المهمة وهو يقوم بعمل رائع مع اللاعبين، ويملك فكراً مميزاً وبدأ الجميع في استيعاب تكتيكه، وسيتطور أداء الفريق بشكل أكبر في المرحلة المقبلة». وعن الانتقادات التي تعرض لها عند انضمامه للوحدة وقدرته على تقديم الإضافة لـ«أصحاب السعادة»، أضاف: «أعتقد أن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء في الملعب، وكيف يحكم أحد بناء على العمر».

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