«الأبيض» شفاء النجوم هاجس بينتو

المصدر: دبي - العوضي النمر

أبدى الكولومبي خورخي بينتو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم سعادته بعودة بعض اللاعبين المصابين إلى المباريات مثل عمر عبد الرحمن «عموري» وعلي مبخوت بعد تماثلهم للشفاء، إضافة إلى ظهور عدد من لاعبي المنتخب بصورة متميزة خلال الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مثل سالم راشد ويوسف جابر وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان.

مؤكداً أن شفاء النجوم طموحه قبل انطلاق معسكر «الأبيض» المقبل المقرر في دبي خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتمنى المدرب بينتو سرعة شفاء باقي اللاعبين الدوليين مثل بندر محمد وخليل إبراهيم وأحمد خليل وكايو وماجد حسن من أجل اكتمال صفوف المنتخب بما يسهم في نجاح المعسكر وزيادة التجانس بين اللاعبين، وفي الوقت نفسه أبدى قلقه من تعرض أي لاعب مميز للإصابة خلال الجولات المقبلة للدوري، متمنياً تطبيق اللاعبين لخططه بشكل جيد خلال وديتي البحرين وطاجيكستان يومي 12 و16 نوفمبر.

وعلم «البيان الرياضي» أن التجمع المقبل سوف يشهد بعض التغيرات الطفيفة في قائمة الأسماء المختارة للانضمام للفريق، على ضوء مشاهدة الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو لمباريات الجولة الأول للدوري، واستمرار غياب بعض اللاعبين المؤثرين، ويخطط المدرب لضم بعض الأسماء التي تبرز خلال مباريات الدوري.

وأتاحت معسكرات «الأبيض» الماضية الفرصة للجهاز الفني لمتابعة اللاعبين والتعرف إلى إمكاناتهم الفنية وركز الجهاز الفني خلال المعسكرات على الجانب البدني بهدف رفع معدل لياقة اللاعبين.

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