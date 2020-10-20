شرطة دبي تطلق مبادرة «الروح الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» التي يأتي تنظيمها ضمن إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وذلك باستاد آل مكتوم الدولي «ملعب النصر»، بالتزامن مع استضافته أولى مباريات الدوري.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن المبادرة التي يتم إطلاقها للعام الرابع على التوالي تهدف لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز.

إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على الجميع، وتتضمن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة لتوعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد المجتمع، بما يصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، والمساهمة في صقل شخصياتهم، وسيتم تنظيم منافسات تعود على المجتمع بالفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى تنظيم فعاليات المبادرة بمشاركة كل من شرطة دبي، وخدمة الأمين، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المستفيدين من مبادرة «الروح الإيجابية» منذ إطلاقها عام 2017، بلغ 19.721 مستفيداً‏، وأن المبادرة تهدف هذا العام لخفض الظواهر السلبية في المناطق السكنية خاصة لدى الشباب.

ونوهت بوحجير بأن المبادرة حققت أهدافها، بتنظيم 45 فعالية رياضية و86 محاضرة توعوية على مستوى دبي، رسخت قيم التسامح والتعايش، وساهمت خلال عام التسامح في خفض الظواهر السلبية بنسبة 28.13 %، وأكدت أن نسبة سعادة أفراد المجتمع من تنفيذ فعاليات المبادرة بلغت 95.9 %، باستطلاع للرأي نفذته شرطة دبي وجاءت نسبة سعادة الشركاء 94.5 %.

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