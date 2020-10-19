ريجيكامب مرفوض في ستيوا بوخارست

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حظيت استقالة المدرب الروماني ريجيكامب من تدريب نادي الوصل، بالكثير من الاهتمام، مع تردد أنباء كثيرة عن خطوته المستقبلية في عالم التدريب.

ولكن من الواضح أنه غير مرحب بعودته إلى قيادة ستيوا بوخارست.

ونشرت صحيفة "بورو سبورت"، تعليقاً من جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست، على استقالة "ريغي"، وإمكانية عودته لتدريب النادي الذي تولى تدريبه مرتين خلال الفترة من 2012 إلى 2014، ومن 2015 إلى 2017.

وجاء تعليق بيكالي قوياً وواضحاً على الصحيفة: "ماذا تريد مني أن أفعل إذا استقال؟، أنت لا تعرف أن لدي مدرباً في الفريق؟، ولا أعرف ماذا سيفعل ريغي؟

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