الجزيرة يتعاقد مع النيجيري إيزيكيل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تعاقد نادي الجزيرة مع النيجيري الدولي إيموه إيزيكيل «26 عاماً»، ليصبح الأجنبي الثالث في صفوف فريق الكرة، وسيرتدي القميص رقم 39.

ومثّل إيزيكيل منتخب بلاده تحت 23 عاماً، وظهر لأول مرة مع المنتخب الأول عام 2014، كما احترف في الدوري البلجيكي، ولعب لفريقي ستاندرد ليغ، وإندرلخت.

وأكد ديفيدسون، المدير الرياضي للنادي، أن خبرات إيموه التي اكتسبها من اللعب في أوروبا دفعة قوية للفريق، نظراً لخبراته الكبيرة، حيث لعب للمنتخب النيجيري الأول وشارك في أولمبياد «ريو 2016»، وقال إيزيكيل: «أنا متحمس للدفاع عن ألوان الجزيرة، وحصد الإنجازات».

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