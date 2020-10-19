تعزيز التعاون الكروي بين الإمارات والبحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، والشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للعبة، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» تعزيز التعاون بين الاتحادين، وأكد الطرفان العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحادين على كافة المستويات والتنسيق الدائم والمستمر بينهما حول القرارات التي تخدم الكرة الخليجية والعربية والآسيوية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية والتعاون في تنظيم معسكرات المنتخبات وإقامة المباريات الدولية الودية، وناقش الطرفان إجراءات مواجهة «كورونا» بما يضمن سلامة الجميع والعودة الآمنة للنشاط.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود رئيس الاتحاد البحريني لتطوير الكرة البحرينية وصولاً لتتويج المنتخب بلقبي غرب آسيا للرجال و«خليجي 24» لأول مرة.

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