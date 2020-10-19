مبوكو يرد الدَيْن لـ «سمعة» برسالة شكر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استحوذت ركلة الجزاء التي سجل منها الوحدة هدفه السادس في مرمى حتا، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، على الاهتمام، بعد اللفتة الطيبة التي قدمها قائد العنابي، إسماعيل مطر، مع زميله الكونغولي باول مبوكو، في أول مشاركة للأخير، عقب عودته من الإصابة، أكد خلالها «سمعة»، أن تألقه ودوره لا يرتبط فقط بالأداء في الملعب، وإنما بدوره كقدوة ونموذج يحتذى به.

وفضّل مطر ترك ركلة الجزاء الأخيرة لزميله مبوكو لتسديدها، رغم تألقه خلال المباراة، وتسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء، بشكل أكثر من رائع، إلا أنه فضّل الاستجابة لطلب مبوكو، الذي طلب تنفيذها. وحرص مبوكو على رد الدين لـ «سمعة»، عقب نجاحه في إحراز الهدف السادس، سواء في أرض الملعب، أو بعد المباراة، إذ استغل اللاعب، النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حسابه على موقع «إنستغرام»، موجهاً الشكر إلى إسماعيل مطر، عبر صورة نشرها تجمعه مع قائد العنابي، عقب تسديد ركلة الجزاء مباشرة، وعلّق قائلاً «شكراً لك»، في لفتة رائعة من اللاعب، تجاه القائد الذي يضع مصلحة الفريق قبل مصلحته.

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