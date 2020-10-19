لمسة وفاء لسلطان سيف في استادي آل نهيان وكلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

لم تنسَ إدارتا ناديي كلباء والوحدة، الفترة التي قضاها اللاعب الراحل سلطان سيف المحرزي بين جدران كل نادٍ، وكان سلطان سيف نجل سيف المحرزي لاعب العين ومنتخبنا الوطني السابق، توفي إثر حادث سير في أبوظبي.

وفي لمسة وفاء، حرصت إدارة الوحدة على وضع لافتة تنعى اللاعب في مدرجات ملعب آل نهيان، وقامت شركة كرة القدم بنادي كلباء، بوضع لافتة كبيرة في المدرجات، وعلى شاشة الملعب، قبيل بدء مباراة الفريق وشباب الأهلي، تنعى فيها سلطان سيف. وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوة ناديي الوحدة وكلباء، مبدين حزنهم وتعاطفهم مع أسرة ووالد اللاعب.

وكان سلطان سيف بدأ مسيرته في أكاديمية الوحدة، ووصل للفريق الأول، ثم انتقل معاراً إلى بني ياس، كما لعب لكلباء على سبيل الإعارة، وصعد معه إلى دوري الخليج العربي، وتُوّج الموسم الماضي هدافاً لدوري الدرجة الثانية بـ 15 هدفاً.

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