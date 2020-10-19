النيجيري أولابي «ذئب» قادم بقوة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قدّم النيجيري موفتاي أولابي، صاحب الـ «20 عاماً»، الظهير الأيمن لفريق الفجيرة «الذئاب»، مباراة كبيرة أمام الشارقة، وكان شُعلة من النشاط في الجهة اليمنى من الملعب، حيث تميز بلياقة بدنية عالية طيلة الـ 90 دقيقة، كما تقدم للأمام لمساندة الهجوم، مع العودة سريعاً لحظة قطع الكرة، لأداء واجبه الدفاعي. كذلك منحه مدربه الصربي غوران، واجبات أثناء المباراة، قام بأدائها على أكمل وجه، حيث تمثلت في مراقبة أبرز مفاتيح اللعب في صفوف الشارقة. وعلى الرغم من تحقيق الشارقة الفوز على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن فريق الذئاب قدّم نفسه بصورة كبيرة، وذلك بشهادة مدرب الشارقة، عبد العزيز العنبري، الذي هنأ فريق الفجيرة على المستوى الذي ظهر عليه خلال المباراة، متمنياً للذئاب التوفيق في المباريات القادمة.

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