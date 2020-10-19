أحمد الحمادي..اكتشاف ظفراوي جديد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قدّم أحمد الحمادي لاعب الظفرة «19 عاماً»، والمنضم حديثاً للفريق، قادماً من الجزيرة، أوراق اعتماده من أول مباراة له مع الفريق بدوري الخليج العربي أمام عجمان، والتي تعتبر الأولى له لمدة 90 دقيقة في المنافسة، مقدماً مستوى متميزاً في اللقاء، رغم أنه كان أصغر لاعب بالملعب، وشارك الحمادي في خانة الارتكاز، مدعوماً بخبرة المخضرم سلطان الغافري، ونجح في ضبط إيقاع الوسط، بدقة التمريرات الطويلة بنسبة وصلت إلى 60 %، بجانب 12 التحاماً، و4 مواجهات هوائية، ليكون اكتشافاً جديداً للظفرة. وجاء انضمام الحمادي للظفرة، بعد مباراة ودية أمام الجزيرة، الشهر الماضي، شارك فيها اللاعب بشعار الجزيرة، ولفت أنظار مسؤولي الظفرة، لتبدأ بعدها مفاوضات، انتهت بضمه..

وتوقّع سالم الهلالي مشرف الظفرة، مستقبلاً باهراً للحمادي، موضحاً أنه يملك إمكانات فنية عالية.

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