القدم اليسرى سلاح «الزعيم»

المصدر: العين- طلحة عبد الله

حسمت 3 لعبات بالقدم اليسرى، من بينها تمريرة مباراة العين وخورفكان، أول من أمس، باستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقادت «الزعيم» لاصطياد النسور، وحصد 3 نقاط ثمينة، في مستهل المشوار، وكانت البداية بتسديدة يسارية صاروخية، لريان يسلم، العائد بعد غيبة طويلة بسبب الإصابة، بعد أن تلقى تمريرة محمد عبد الرحمن، ودار حول نفسه، متجاوزاً المدافع بمرونة، قبل أن يسدد في المرمى، مسجلاً هدفاً رائعاً.

حيوية

وبرغم إهداره لركلة جزاء في الثلث الأخير من اللقاء، إلا أن الكونغولى ويلسون إدواردو، عاد وعوّض زملاءه بهدف صاروخي، عبر تسديدة يسارية بالغة القوة، بعد أن تلقى تمريرة يسارية من البديل البرازيلي إيريك مانديز، الذي أضفى حيوية واضحة على الجانب الهجومي للفريق، وبذلك، حسم العين المباراة، ووضع ثلاث نقاط ثمينة في رصيده، باستهلالية مشواره بالدوري، وحافظ على تفوقه التاريخي على خورفكان بالمسابقة، بتحقيق فوزه الرابع من أربع مواجهات سابقة بينهم، بينما حقق المدرب بيدرو فوزه السادس، مقابل خسارة وتعادل واحد في 8 مواجهات، قاد خلالها الفريق بالدوري منذ قدومه للعين في يناير من العام الجاري.

شخصية

تحدى فريق العين الظروف الاستثنائية التي واجهها قبل وأثناء المباراة، والمتمثلة في غياب أعمدته الأساسية، بما في ذلك خط الهجوم بكامله، بقيادة التوغولى لابا، وكايو كانيدو، وجمال معروف، وبندر الأحبابي، ونجح في فرض شخصيته داخل الملعب، بفضل التكتيك الذكي للمدرب بيدور، والذي اعتمد على جماعية الأداء القتالي المستمر، ونفذه اللاعبون بإتقان وتركيز عاليين، ليهيمن الفريق على الشوط الأول، وأغلب فترات الشوط الثاني، ما قاده في النهاية لإنهاء مغامرة نسور خورفكان، الذي كان يأمل في تكرار سيناريو الأسبوع الماضي، عندما نجح في الفوز على العين في ذهاب كأس الخليج العربي.

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