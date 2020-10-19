عبدالله ناجي: التحكيم نجح في اختبار ضربة البداية

المصدر: دبي – العوضي النمر

أكد الحكم السابق عبدالله ناجي أن التحكيم نجح في اختبار ضربة البداية لدوري الخليج العربي، حيث لا توجد أية أخطاء مؤثرة في سير ونتائج المباريات، وهذا يحسب للجنة الحكام برئاسة الدولي علي حمد والتي وضعت الحكم المناسب في المباراة المناسبة وحشدت كل طاقتها المتميزة لإنجاح البداية، وقال: توجد بعض الأخطاء التي يجب التوقف عندها من أجل تداركها في الجولات المقبلة، مثل الوقت الكبير المستغرق في تقدير الحالات من قبل حكم الفيديو ويعد تأخير استئناف اللعب بعد المراجعات من قبل تقنية VAR في حاجة إلى عمل دؤوب من قبل الإدارة الفنية للجنة التحكم لتلافي تلك السلبية التي تعد الأبرز في الجولة الأولى.

توقيت

ويرى عبدالله ناجي أن تقنية VAR لم يكن استخدامها بالشكل المعهود، سواء في توقيت بعض الألعاب أو إصدار القرار النهائي، حيث شاب التنفيذ العديد من الملاحظات، ومنها التوقف الطويل مدة 5 دقائق مرتين في مباراة العين مع خورفكان، كما أن الإخراج التلفزيوني لم يساعد بشكل جيد على تسهيل مهمة حكام الفيديو وتلك مشكلة لا بد من إيجاد حل لها قبل الجولات المقبلة.

وأشاد الحكم السابق عبدالله ناجي، بدور الحكام المساعدين في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، وقال: نجح هؤلاء الحكام في سحب البساط حيث أدى هؤلاء الحكام دورهم على الوجه الأكمل وكانت لهم قراراتهم التي ساهمت في إنجاح دور زملائهم حكام الساحة، ومن بينهم زايد داوود في مباراة الظفرة مع عجمان وأحمد الراشدي وقيس الخديم في مباراة الفجيرة مع الشارقة.

حالات

وحول أكثر الحالات التحكيمية التي ظهرت في الجولة الأولى، جاءت كالتالي: استحق لاعب النصر طارق أحمد الإنذار الثاني ومن ثم الطرد أمام الجزيرة، وكذلك لم تحتسب تقنية الفيديو ركلة جزاء مستحقة لفريق خورفكان أمام العين، والحالة الثالثة استحق فيها لاعب كلباء سلطان الزعابي لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي لقاء الشارقة والفجيرة لم ينصف حكم الفيديو الشارقة باحتساب هدف التعادل، كما كان هناك استدعاء خطأ من حكم الفيديو والحكم سلطان صالح يصر على قراره الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الوصل أمام بني ياس، كما أن هدفي الشارقة والفجيرة صحيحان ولا يوجد شبه تسلل في الحالتين.

أخطاء

وفي لقاء الوحدة وحتا احتسب الحكم الدولي أحمد درويش ركلة جزاء صحيحة للوحدة سجل منها هدفه السادس ولكن مدافع حتا لا يستحق الطرد، كما احتسب الفيديو ركلة جزاء صحيحة للوحدة سجل منها هدفه الخامس.

قرارات صائبة

وفي لقاء عجمان والظفرة تم إلغاء هدف لكل فريق بداعي التسلل، ويحسب للمساعد المتألق زايد داوود تطبيق القانون بشكل سليم، وكذلك احتسب حكم الفيديو ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الظفرة في نفس المباراة، كما جاء طرد عيسى سانتو صحيحاً من حكم المباراة للعب العنيف.

طاقم الجولة

برز في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة عادل النقبي الذي أدار مباراة النصر مع الجزيرة والمساعد الأول زايد داوود الذي شارك في إدارة مباراة الظفرة مع عجمان، والمساعد الثاني علي النعيمي الذي شارك في إدارة مباراة الوصل مع بني ياس، ومن حكام الفيديو طاقم مباراة الوحدة وحتا المكون من خالد الملا ومحمد الهرمودي.

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