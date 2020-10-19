الزعابي.. عودة غير موفقة

المصدر: كلباء - محمد فضل

غاب سلطان الزعابي عن صفوف فريقه كلباء في مباراة كأس الخليج العربي أمام الجزيرة قبل أسبوع، بسبب تراكم الإنذارات منذ الموسم الماضي، وبعد عودته من الإيقاف قام مدربه الأورغوياني خورخي داسيلفا بوضع اسمه ضمن التشكيلة التي واجهت شباب الأهلي على حساب زميله عمر الخديم، ولكن الزعابي لم يستغل هذه الفرصة ونال أسرع بطاقة حمراء في الجولة الافتتاحية بعد نيله إنذاراً من قبل الحكم حمد يوسف في الدقيقة 16 ولكنه عاد وكرر نفس الخطأ مع لاعب شباب الأهلي ادواردو في الدقيقة 22 أي بعد مرور 6 دقائق فقط ليغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز