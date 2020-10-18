رودولفو على أبواب العودة للوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

اقترب الأرجنتيني رودولفو كثيرا من العودة إلى تدريب فريق الوصل الأول لكرة القدم خلفا لنظيره الروماني ريجيكامب الذي أنتهت علاقته مع الفهود اليوم بانتهاء مدة الشرط الجزائي، ونتيجة سوء قيادته للامبراطور طوال موسمين لم يحقق خلالهما سوى الهزائم الثقيلة، آخرها أمام بني ياس الجمعة الماضي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

نتائج لافتة

وسبق لرودولفو تولي قيادة الوصل، وحقق معه نتائج لافتة، ومراكز متقدمة في بطولة الدوري تحديدا.

الإعلان الرسمي

وحتى تعلن إدارة الوصل رسميا عن هوية المدرب الجديد، تولى الوطني سالم ربيع مهمة القيادة الفنية للوصل اعتبارا من اليوم.

كفاءة وطنية

ويعتبر ربيع من الكوادر الوطنية المعروفة بالكفاءة والمقدرة على القيادة، وتحمل المسؤولية بكل جرأة واقتدار.

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