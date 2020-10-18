شركة الوصل لكرة القدم توافق على إستقالة ريجيكامب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت شركة الوصل لكرة القدم الموافقة على الإستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق الأول الروماني ريجيكامب وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين الطرفين اليوم.

وجاءت الإستقالة بناء على إتفاق الجانبين، وبعد البداية المتعثرة التي حققها الفريق في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بالخسارة أمام بني ياس بهدف مقابل أربعة.

وتوجهت شركة كرة القدم بنادي الوصل بالشكر إلى المدير الفني ريجيكامب وجهازه المساعد على الجهود التي قاموا بها طوال الفترة السابقة التي تولى بها المدرب قيادة الفريق منذ منتصف الموسم قبل الماضي، والسعي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

بدوره، شكر المدير الفني الروماني ريجيكامب الإدارة على الفترة التي أمضاها في النادي، وعلى التجاوب الكبير والتعاون الذي حظي به منذ اليوم، وحتى لحظة إنتهاء الاتفاق بين الجانبين.

وقررت شركة الكرة، تكليف المدرب المواطن سالم ربيع بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى يتم الاتفاق والتعاقد مع المدرب الجديد الذي سيخلف ريجيكامب على رأس الجهاز الفني الامبراطور.

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