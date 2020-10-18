ماجد ناصر مرشح لحراسة مرمى التشكيلة المثالية لغرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، ضمن خمسة حراس مرمى مميزين، في دوري أبطال آسيا 2020، وطالب الجماهير بالتصويت حتى يوم السبت المقبل، واختيار أفضلهم للتشكيلة المثالية لمنطقة غرب آسيا للبطولة.

مشيراً إلى أن الاختيار بني على مراجعة إحصائيات البطولة لتحديد اللاعبين الذين قدموا أفضل المستويات، على أن يتم الإعلان في منتصف نوفمبر المقبل، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن ماجد، لعب 5 مباريات، واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، بنسبة تصدي 84.2%، وساهم في وصول شباب الأهلي إلى دور الـ16، وأشار الاتحاد إلى أن ماجد صاحب الخبرة الكبيرة.

وكان جزءاً من فريق اهتزت شباكه مرتين فقط خلال 4 مباريات في دور المجموعات، وتم إقصاؤه في النهاية فقط بفارق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وأكد الاتحاد القاري أنه تم اختبار قدرة ماجد، في إيقاف التسديدات في عدة مناسبات، لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، أثبت أنه على مستوى المهمة مع تصدياته البالغ عددها 16.

ويتنافس مع ماجد ناصر، كل من حامد لاك حارس بيرسيبوليس، والذي لعب 7 مباريات، واستقبلت شباكه هدفين، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، بنسبة تصدي 88.9%، والاسترالي براد جونز حارس النصر السعودي، ولعب 8 مباريات، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، بنسبة تصدي 83.3%.

وأيضاً البرازيلي كاسيو حارس التعاون السعودي، ولعب 7 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، بنسبة تصدي 68.9%، وسعد الشيب حارس السد، ولعب 6 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، بنسبة تصدي 63.2%.

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