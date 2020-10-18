الجزيرة يعلن اتمام تعاقده مع النيجيري ايزيكيل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلن نادي الجزيرة عن إتمام تعاقده مع المهاجم النيجيري الدولي ايموه إيزيكيل، 26 عاماً، ليصبح الاجنبي الثالث في صفوف " فخرأبوظبي"

ويحمل ايزيكيل سيرة ذاتية جيده حيث مثّل منتخب بلاده تحت 23 عاماً، وظهر لأول مرة مع النسور عام 2014، كما احترف ايزيكيل، في الدوري البلجيكي، حيث قضى فترة ناجحة مع نادي ستاندرد ليج، كما لعب للعملاق الأوروبي أندرلخت.

في السياق علق مادس ديفيدسون المدير الرياضي للنادي عن التعاقد مع ايزيكيل قائلا: "تشكل خبرات ايموه التي اكتسبها من اللعب في أوروبا وفي المنطقة دفعة قوية للمدرب مارسيل كايزر وللفريق بشكل عام، نظرا لخبراته وطموحاته، حيث لعب للمنتخب النيجيري الأول وشارك أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بدوره، قال ايموه إيزيكيل، الذي سيرتدي القميص رقم 39: " يعد انضمامي لنادي الجزيرة أمر رائع بالنسبة لي، وعندما تحدثت مع مادس ديفيدسون والمدير الفني مارسيل كايزر، أخبراني بطموحاتهم ورؤيتهم للنادي، وبكل تأكيد انا متحمس للدفاع عن ألوان الفريق مع بداية الموسم، وحصد الانجازات.

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