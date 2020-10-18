«الفرسان» و«الزعيم» 3 نقاط في ضربة البداية

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله، محمد فضل، عدنان الغربي

ضرب شباب الأهلي بقوة في بداية مشواره بدوري الخليج العربي لكرة القدم محققاً فوزاً عريضاً خارج ملعبه على حساب اتحاد كلباء بنتيجة 3 - 0، وسجل ثلاثية «فرسان دبي» البرازيلي ايغور جيسوس «ق 4» ومواطنه ادواردو «ق 24»، ووليد حسين «ق 76»، ولعب كلباء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد سلطان الزعابي لتعمده الخشونة ضد جيسوس.



هدف مبكر



وحسم التعادل 1 - 1 موقعة النصر والجزيرة، باستاد آل مكتوم،جاءت بداية المباراة قوية من جانب النصر الذي نجح في الوصول إلى شباك الجزيرة في وقت مبكر بواسطة مهاجمه ريان مينديز «ق4» مستغلاً كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة قوية لحبيب الفردان لكن الجزيرة أعاد ترتيب أوراقه، وتمكن من السيطرة على وسط الملعب وشنّ سلسلة من الهجمات بقيادة الثلاثي علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك ونوّع طريقة لعبه الهجومية إلى أن أسفرت هذه المحاولات عن هدف التعادل بأقدام زايد العامري (ق 35) بعد سلسلة من التمريرات القصيرة في منطقة «العميد»، وتواصل ضغط الجزيرة حتى نهاية الشوط الأول.



وشهدت بداية الشوط الثاني لعباً مفتوحاً وفرص ضائعة من الفريقين، وألغى الحكم هدفاً ثانياً للجزيرة عن طريق علي مبخوت بداعي التسلل ثم أهدر تيغالي كرة رأسية سهلة أمام المرمى، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حتى النهاية.



ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه طارق أحمد لاعب النصر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على خلفان مبارك.



فوز عيناوي



ونجح العين في تجاوز ظروف غياب عدد كبير من لاعبيه محققاً الفوز على خورفكان باستاد هزاع بن زايد 2 - 0، سجل هدفي «الزعيم» ريان يسلم، والأنغولى ويلسون ادواردو «ق 27 و90»، وأضاع كل من دودو، وويلسون ادواردو ركلتي جزاء لخورفكان والعين.

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