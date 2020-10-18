«المحترفين»: حوافز للأندية بـ «أبطال آسيا»

المصدر: دبي – العوضي النمر

قررت رابطة المحترفين، صرف حوافر مالية للفرق التي تشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بداية من النسخة المقبلة، وتُصرف الحوافر عن كل دور تتخطاه فرقنا، ويمكن أن تصل إلى مليون درهم، في حال الوصول للمباراة النهائية.

وقررت الرابطة تشكيل فريق عمل فني لتحليل نقاط الضعف خلال مشاركة الأندية في البطولة القارية، وعقد اجتماعات مع مسؤولي الفرق المشاركة، من أجل تدارك أي نقاط سلبية يمكن أن تؤثر في نتائج ومشاركة فرقنا.

وتأتي الخطوات التحفيزية، بهدف الحفاظ على مكانة الكرة الإماراتية خلال المشاركة القارية، والحفاظ على المقاعد المخصصة للدولة للمشاركة في البطولة، والحصول على تصنيف متقدم.

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