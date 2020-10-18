استطلاع «البيان»: 51.3 % يرفضون الحارس الأجنبي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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رفض 51.3% من المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي، مقترح الاستعانة بحراس مرمى أجانب في حماية عرين أنديتنا، بنسبة بينما بلغت نسبة المؤيدين للمقترح 48.7%. وفي الوقت الذي جاءت نتيجة التصويت الجماهيري عبر موقع صحيفة البيان، مؤيدة لقرار عودة حارس المرمى الأجنبي بنسبة 54%، مقابل 46% ترفض عودته، جاءت نتيجة التصويت عبر حساب البيان على «تويتر»، رافضة للمقترح بنسبة 56.6%، مقابل 43.4% مؤيدين للمقترح.

تكرار

رفض عبد الله موسى حارس شباب الأهلي سابقاً ومنتخب مونديال 1990، الاستعانة بحراس مرمى أجانب، وأشار إلى أن تلك الفكرة يتكرر طرحها كل موسم، ودائماً ما يتفق جميع خبراء وقدامى الكرة الإماراتية على رفضها لما فيها من تأثيرات سلبية على مركز حراسة المرمى في الدولة.

أضاف: «نحن في الكرة الإماراتية، نمتلك على مدار التاريخ أكثر من حارس مرمى مميز، وربما تكون هناك مشكلة في هذا المركز لدى ناديين أو ثلاثة، وبالتالي لا يجب أن نعتبرها مشكلة كبيرة، وتعمم على باقي الأندية».وأكمل: «الحارس الإماراتي بخير، ويحتاج فقط إلى الثقة والدعم الجماهيري، وشاهدنا الدوري السعودي الذي سمح قريباً بالاستعانة بحارس المرمى الأجنبي، وأعتقد أنه لم يضف شيئاً لمستوى الكرة أو الأندية أو المنتخبات السعودية».

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