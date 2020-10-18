سالم الهلالي: الظفرة بمن حضر

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة، إن الفوز الذي تحقق على عجمان بنتيجة 4-1 في افتتاح مباريات الدوري، لم يكن متوقعاً لأسباب عدة، منها التغيرات الكبيرة التي حدثت بمغادرة 50 % من عناصر التشكيلة الأساسية، بجانب رحيل الجهاز الفني السابق، وإشراف المدرب ألكسندر على تدريبات الفريق قبل 5 أيام فقط من موعد اللقاء، وأضاف: لكن الظفرة أكد أنه بمن حضر، وأنه منظومة جماعية، تشمل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بجانب عطاء إدارة النادي، التي بذلت كل جهدها حتى يواصل الفريق مسيرة نجاحاته.

وأضاف: توقعنا الفوز على عجمان، وهذا وضع طبيعي، لأننا لا ندخل مباراة بهدف الخسارة، لكن الفوز بأربعة أهداف، مع الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، كان خارجاً عن توقعاتنا، خاصة أن الفريق توقف لفترة أسبوعين عن التدريبات، خضع فيها للحجر الصحي، لكن كل لاعب بالفريق، كان على قدر المسؤولية، وبذل أقصى ما عنده لتكون المحصلة فوزاً مادياً ومعنوياً مهماً في بداية المشوار.

وأثنى مشرف الظفرة على التعاقدات الجديدة بقيادة سلطان الغافري، ذاكراً أن كل الصفقات كانت متميزة، ومزجت بين الخبرة والشباب، مثل مسلم فايز وأحمد محمود وإسماعيل الجنيبي، وأضاف: صفقة الغافري تحديداً، تعتبر إضافة كبيرة، لأن الأندية تواجه نقصاً في لاعبي الارتكاز من المواطنين، لذلك أعتقد أن سلطان الغافري بخبرته وموهبته وأهمية الخانة التي يلعب بها، يمثل دعماً كبيراً للفريق في هذا الموسم.

واقعية

وأكد الهلالي أن الفوز على عجمان بأربعة أهداف، لن يخدع ناديه، ولن يجعل لاعبيه يصابون بالغرور، ذاكراً أن المشوار ما زال طويلاً وصعباً، وأن المنطق يفرض عليهم التعامل بواقعية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تمت في التشكيلة والجهاز الفني، تجعلان الفريق في مرحلة انتقالية، يحتاج معها إلى مزيد من الوقت، حتى يقدم أفضل ما عنده.

وأضاف الهلالي: طموحنا في الوقت الراهن، وقياساً بالظروف التي أشرت إليها، أن نكون بين فرق وسط ترتيب الدوري، وبعد أن نصل إلى الانسجام، ونرى ما يحدث في المباريات المقبلة، يمكن أن نرفع من سقف طموحنا، أما حالياً، نركز فقط على صناعة فريق قوي يحقق الطموحات.

وثمّن سالم الهلالي، الجهود التي بذلها السوري محمد قويض، الذي تولى مهمة إعداد الفريق قبل أن يتولى المدرب الصربي المهمة، ذاكراً أن قويض وجهازه الفني، بذلوا جهداً كبيراً، وأعدوا اللاعبين للموسم، بعد عمل شاق، وأنهم شركاء في الفوز الذي تحقق على عجمان.

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