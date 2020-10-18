الملاحي: بداية العروبة في الكأس مثالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، بداية فريقه في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ «المثالية»، بعد الفوز على مسافي بنتيجة 2-0 في المباراة الرسمية الأولى للأخضر العرباوي، ضمن مسابقة أغلى الكؤوس، والتي جاءت لحساب المجموعة الثانية.

وقال الملاحي في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن فريقه كان في حاجة لهذا الفوز، وذلك في أعقاب توقف الموسم الرياضي لقرابة 7 أشهر، مشيراً إلى أن الانتصار على مسافي لم يكن سهلاً، في ظل امتلاك الفريق المضيف للاعبين يتمتعون بإمكانات كبيرة، ومدرب جيد، وهو عبد الغني المهري.

وأشار الملاحي إلى وجود بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، ويتعين على الجهاز الفني، بقيادة المدرب البلجيكي من أصل تونسي، فتحي العبيدي، تصويبها قبل مباراة الذيد، التي يستضيفها الفريق.

كما أشاد رئيس اللجنة الفنية، بكافة لاعبي فريقه، لكنه خص بالشكر يوسف خلفان لاعب الفجيرة ودبا الفجيرة السابق، معتبراً انضمامه خلال «الميركاتو»الصيفي الأخير، مكسباً لفريق العروبة، فضلاً عن تميز المقيمين، النيجيري فيكتور نوانيري، والعماني خالد يحيى، وتسجيلهما لهدفي الفريق في مرمى مسافي.

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