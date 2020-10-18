إسماعيل مطر نجم بلا منازع في «ليلة السداسية»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

يوماً بعد يوم يثبت إسماعيل مطر أنه نجم من الطراز الفريد، وأسطورة حية في ملاعب الكرة الإماراتية، وأن العمر بالنسبة له مجرد رقم، بعد أدائه اللافت والمؤثر في فوز الوحدة على حتا بسداسية نظيفة، أول من أمس، في افتتاح دوري الخليج العربي 2021-2020.

بالأرقام جاء إسماعيل مطر قائد العنابي أفضل اللاعبين بلا منازع، إذ أحرز هدفاً وصنع اثنين، ولمس الكرة على مدار 90 دقيقة 83 مرة، وبلغ عدد تمريراته 62 تمريرة، منها 5 تمريرات مؤثرة، و38 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، وأرسل عرضيتين ناجحتين، جاء من إحداها الهدف الأول لماتافز، وبلغت نسبة نجاح تمريراته الطولية 100%.

ونجح مطر في تسجيل حضوره التهديفي في الموسم بهدف من ركلة جزاء، ليواصل تسجيله في الموسم الثالث عشر في دوري المحترفين على التوالي، وهو اللاعب الوحيد، الذي ينجح في التسجيل في جميع مواسم الاحتراف منذ 2009-2008 بعد أن وصل إلى هدفه الـ 40 مع الوحدة، خلال 223 مباراة في دوري المحترفين، وهدفه الـ 88 في الدوري بشكل عام، منذ مشاركته الرسمية الأولى مع الوحدة في موسم 2003-2002.

تألق

وأسهم تألق «سمعة» في الفوز الكبير، الذي حققه الوحدة على حتا بسداسية في الجولة الأولى، وهي السداسية الثانية للعنابي في المباراة الافتتاحية منذ تطبيق الاحتراف، بعد أن فاز على اتحاد كلباء 6-2 في موسم 2019-2018، وأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، إذ حقق الفريق مكاسب عدة من المباراة، أهمها الانطلاقة القوية التي تعزز من معنويات الفريق، وتسجيل السلوفيني تيم ماتافز البصمة الأولى له مع العنابي بإحرازه هدفين، وعودة مبوكو بعد غياب من الإصابة، وتسجيله الهدف السادس من ركلة جزاء، إلى جانب استعادة الثقة بعد خسارة أولى من الوصل في كأس الخليج العربي، وقبل مواجهات من العيار الثقيل تنتظر الفريق في الجولات المقبلة من الدوري على التوالي أمام الشارقة وشباب الأهلي.

في المقابل أسهم سوء وتواضع مستوى حتا في المباراة في تلقيه خسارة ثقيلة، وبدا الفريق مفككاً وبعيداً عن التجانس في الخطوط كافة، إضافة إلى العصبية غير المبررة من جانب اللاعبين، والتي تجلت في التدخلات القوية على لاعبي الوحدة، ما أدى إلى إكمال الفريق للمباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده عيسى سانتو عقب مرور 27 دقيقة فقط، ولم يصنع حتا أي فرصة محققة للتسجيل، واكتفى بتسديدتين فقط على مرمى الوحدة.

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