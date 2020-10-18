علي سالم المدفع: العنبري عنوان للكفاءة الوطنية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن الكابتن عبد العزيز العنبري يمثل عنواناً للكفاءة الوطنية، وأنه يواجه التحدي مع فريق كرة القدم في الموسم الجديد، وقال إن وجود العنبري على رأس الجهاز الفني للموسم الرابع على التوالي جزء من نهج إدارة النادي في الاهتمام بالكوادر الوطنية، وأن تكون الأولوية لها في جميع الألعاب مع مراعاة الكفاءة والخبرة المناسبة، وقال المدفع إن الاهتمام بالكوادر الوطنية على مستوى الأجهزة الفنية في نادي الشارقة، أحد الأهداف التي عمل عليها النادي منذ فترة طويلة، وإن إدارة النادي تراعي في ذلك أيضاً الكفاءة والجدارة كي تدفع الكوادر الوطنية لاكتساب مزيد من الخبرات والتأهيل.

التعامل مع البطل

وأوضح المدفع أن تعامل المنافسين مع فريق الشارقة كـ «بطل» آخر نسخة لدوري الخليج العربي يزيد من التحدي الذي ينتظر الفريق في نسخة دوري 2020-2021، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق في آخر موسمين ووجوده كـ «حامل لقب» حالياً، مشيراً إلى أن المحافظة على التميز دائماً تكون أصعب، وأن الفريق قادر على هذا التحدي في وجود جهاز فني مقتدر وعناصر مميزة من اللاعبين.

وأشار المدفع إلى أن كرة القدم لها تأثير أكبر واهتمام معروف، وإدارة النادي تحاول الاستفادة من تميز فريق كرة القدم في الاهتمام بالألعاب الأخرى، وهو ما يحدث الآن في النادي في جميع ألعابه.

وأوضح المدفع أن تميز فريق الشارقة لكرة القدم ووجوده في الساحة حالياً كـ «بطل» انعكس إيجاباً على التسويق والاستثمار، وسهّل كثيراً في عملية استقطاب الرعاة والشراكات الاستراتيجية، وأخيراً تم الاتفاق مع مستشفى الجامعة بالشارقة لتكون شريكاً فاعلاً وراعياً لجميع الألعاب في المجال الطبي وتشمل الرعاية جميع منسوبي النادي، ورغم أن الرعاية حددت بموسم 2020-2021، إلا أنها قابلة للاستمرار لما بعد هذه الفترة، ومن المحتمل تضمين مقترح لإنشاء مستشفى متخصص في الطب الرياضي بالتعاون مع مستشفى الجامعة في أحد مواقع النادي بمدينة الشارقة، ومجلس إدارة النادي حريص على التعرف على كثير من المقترحات لدراستها وتنفيذها سواء على المستقبل البعيد أو القريب.

تأسيس

وأشار المدفع إلى أن الرعاية الطبية التي بدأها النادي هذا الموسم مع مستشفى الجامعة، تؤسس لبداية تفعيل الطب الرياضي، لا سيما والمستشفى لديه إمكانيات كبيرة في قسم المفاصل والعظام وطب الطيران، وهي إمكانيات تتوافق تماماً مع إصابات الملاعب.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة إن التفاعل مع الجمهور والاستماع لأنصار النادي، يعتبر نهجاً يحرص عليه مجلس الإدارة، باعتبار أن النادي يستهدف المجتمع عموماً والجمهور بصفة خاصة، وفي هذا الإطار نحاول تلمس ما يريده الجمهور من خلال التفاعل معه في وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت مهمة للغاية في التواصل، كما أنها تتيح الفرصة بشكل مباشر للتعرف على كثير من الآراء.

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