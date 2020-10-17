مدرب الجزيرة : نشعر بالإحباط لتعادلنا مع النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه يشعر بالإحباط بسبب نتيجة التعادل مع النصر مساء اليوم في دوري الخليج العربي، معربا في الوقت نفسه عن رضاه عن الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه عقب تلقيهم هدف مبكر منح لاعبي النصر حماسا أكثر خلال نصف ساعة الأولى.

وقال: ردة فعل اللاعبين من النقاط الإيجابية في المباراة، لقد نجحنا بعد إدراك التعادل في الاستحواذ على اللعب وخلق المساحات واستغلالها المثالي عن طريق عموري وخلفان وأوجدنا عدة فرص للتسجيل، أما النقطة السلبية فهي عدم تمكننا من تحقيق الفوز، واللاعبين يشعرون بالإحباط في غرفة تبديل الملابس بسبب ذلك.

وأوضح كايزر أن الجزيرة قدم مستوى جيدا وكان قريبا من الفوز رغم لعبه بأجنبيين اثنين فقط ثم بلاعب أجنبي واحد بعد إصابة كوسانوفيتش مقارنة بالنصر الذي دفع ب5 لاعبين أجانب.

وأكد كايز أن التباين في الأداء بين مباراة كلباء التي خسرها فريقه في كأس الخليج العربي ومواجهة النصر في الدوري كان بسبب الغيابات التي افتقدها الجزيرة في المباراة الأولى ومنحه الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الصغار، مشيرا إلى أن الإضافة التي قدمها اللاعبون الدوليين كانت واضحة.

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