التعادل يحسم موقعة النصر والجزيرة

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

حسم التعادل بهدف لمثله موقعة النصر والجزيرة، التي أقيمت، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب النصر الذي نجح في الوصول إلى شباك الجزيرة في وقت مبكر بواسطة مهاجمه ريان مينديز (ق4) مستغلا كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة قوية لحبيب الفردان.

لكن الجزيرة استطاع إعادة ترتيب أوراقه وتمكن من الاستحواذ على اللعب والسيطرة على وسط الملعب وشنّ سلسلة من الهجمات بقيادة الثلاثي علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك ونوع في طريقة لعبه الهجومية بين التسديدات والتوغّل على الأطراف إلى أن أسفرت هذه المحاولات عن هدف التعادل بأقدام زايد العامري (ق 35) بعد سلسلة من التمريرات القصيرة في منطقة العميد، وتواصل ضغط الجزيرة حتى نهاية الشوط الأول.

وشهدت بداية الشوط الثاني لعباً مفتوحاً وفرصاً ضائعة من الجانبين، حيث ألغى الحكم هدف ثان للجزيرة عن طريق علي مبخوت بداعي التسلل ثم أهدر تيغالي كرة رأسية سهلة أمام المرمى، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين حتى النهاية.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه طارق أحمد لاعب النصر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على خلفان مبارك.

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