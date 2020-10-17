مدرب كلباء : لن أحمل مسؤولية الهزيمة للاعب بعينه

المصدر: كلباء – محمد فضل

أرجع الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء هزيمة فريقه أمام شباب الأهلي اليوم في دوري الخليج العربي لسوء الحظ والذي تمثل في تسجيل الضيوف لهدف مبكر إلى جانب حالة الطرد للمدافع سلطان الزعابي في أول ثلث ساعة رافضاً تحميل الهزيمة للاعب بعينه وان الجميع يعتبر مسؤولاً عن الخسارة .

وقال فريقي لم يلعب جيداً وافتقدنا التركيز طوال وقت المباراة لافتاً الى أن اللعب أمام فريق بحجم شباب الأهلي منقوصاً بلاعب يصعب المباراة على أي فريق وأشار داسيلفا الى أن الخصم استفاد من كافة أخطأ لاعبينا .

وقال خلال مباراة الجزيرة في افتتاحية الموسم ضمن مسابقة الكأس لم يعاني الفريق ولم تكن هناك اخطأ كما حدثت اليوم والتي شملت كافة خطوط الفريق

وقال علينا طي هذه الصفحة سريعاً والتركيز على مباراة عجمان ضمن الجولة المقبلة ..

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