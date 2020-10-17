مدرب خورفكان: كنا نعرف مسبقاً صعوبة المباراة أمام العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أوضح المدرب البرازيلي كايو زاناردي، المدير الفني لفريق نادي خورفكان، أنهم كانوا يعرفون مسبقا أن المباراة ستكون صعبة

مع العين خصوصا وهو يلعب على أرضه، وقال: حاولنا مجاراة منافسنا في أوقات من المباراة، وصنعنا بعض الفرص لكننا لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، وبعد هدف العين الأول اضطررنا لفتح اللعب بشكل أكبر سعيا لتعديل النتيجة، وتحصلنا على ركلة جزاء غير أننا أهدرناها لسوء الحظ، وكان يمكن أن تكون نقطة تحول في المباراة.

وبعد ذلك هددنا مرمى العين في مناسبات عدة، وضاعت لنا فرصا خطيرة أبرزها تسديدة ارتطمت بالقائم، وفي نهاية المطاف خسرنا اللقاء وعلينا أن نغلق ملف هذه المباراة، ونتجه بتفكيرنا وتركيزنا للمواجهة المقبلة، على أن نعمل بجد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي صاحبت أداء الفريق اليوم، وأنا على ثقة أن الأمور ستكون أفضل بالنسبة لفريقنا في المباريات المقبلة.

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