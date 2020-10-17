بيدرو: العين استحق الفوز بعد العمل المتميز أمام خورفكان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على صعوبة مباراة فريقه أمام خورفكان التي جرت مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى، من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز العين بهدفين نظيفين.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: استحق فريقنا الفوز بعد العمل الجيد الذي قام به في الملعب، كانت بداية جيدة لنا في مشوار الدوري بالحصول على ثلاث نقاط في أول مباراة، جميع لاعبي الفريق يستحقون التهنئة على الأداء القوى والتركيز العالي في أرضية الملعب، لقد كان هدفنا عدم تلقى أي هدف وفي نفس الوقت التسجيل في مرمى المنافس وهو ما حدث بالفعل بفضل العمل الجماعي والروح القتالية للاعبين.

وتعليقا على ركلة الجزاء المحتسبة لصالح خورفكان ضد حارس العين خالد عيسى، قال : لم أكن في وضع يسمح لي بتكوين رؤية استند عليها في التعليق على الحالة ولكن اذا كان القرار تم بواسطة تقنية الفيديو فنحن راضون بلا شك، المهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث، رغم الغيابات، وقد دفعنا بخمسة لاعبين أعمارهم لا تتجاوز ال 22 عاما وهم يحتاجون للفرصة والثقة، وقدموا مردودا جيدا في اللقاء، كانت النتيجة عادلة بعد أن سيطرنا على مجريات اللعب وسجلنا في الدقائق الأخيرة أيضا، وكان اللاعب ريان يسلم، رائعا رغم عودته بعد غياب طويل، وكذلك محمد خلفان، الذي قدم نفسه على أفضل نسق برغم عودته من إصابة خطيرة، وجميع اللاعبين كانوا متميزين وأتمنى أن نواصل على نفس المنوال في المباريات المقبلة.

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