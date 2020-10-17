مدرب شباب الأهلي : نمتلك فريقين في قمة الجاهزية

المصدر: كلباء – محمد فضل

عبر الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالحصول على العلامة الكاملة في دوري الخليج العربي مشيراً الى انه مسرور لامتلاكه فريقين يؤديان بمستوى فني واحد في إشارة لدفعة بعدد من اللاعبين البدلاء امام كلباء الذين كانوا في مستوى الأساسيين .

وقال خلال المؤتمر الصحفي بان الهدف المبكر والطرد سهل مهمة فريقه في السيطرة بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 70 بالمائة وتجاوز صعوبة البدايات في المباريات الافتتاحية ، مشيراً الى ان اتباع أسلوب الضغط من الأطراف اثمر عن تسجيلنا لأكثر من هدف ومنحنا افضلية طوال المباراة .

وعبر عن رضاه على فريقه معرباً عن امله في ان يواصل لاعبو الفريق بذات الأداء والمستوى في قادم الجولات

وتوقع مدرب شباب الأهلي موسماً صعباً وذلك من واقع نتائج المباريات التي جرت حتى الان وعددية الأهداف التي تم تسجيلها منذ انطلاقة الجولة يوم امس .

وطمأن المدرب في ختام حديثه جمهور الفرسان بإصابة اللاعب محمد مرزوق مشيراً الى انه خفيفة في الانكل وبسيطة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز