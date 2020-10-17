تعادل خاسر لدبا الحصن والإمارات في تمهيدي الكأس

المصدر: متابعة –محمد فضل

أقيمت أليوم ثلاث مباريات لحساب المجموعة الثانية من تمهيدي كاس رئيس الدولة انتهت اثنتان منهما على وقع الفوز

فيما خيم التعادل الخاسر بهدف على مباراة القمة بين دبا الحصن والإمارات ، وأكمل الحصن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان سيف دق 67 ، وبكر دبا الحصن بالهدف الأول عبر الجزائري سيد عواج " د ق 76" وعدل للصقور البرازيلي ديجو سيلفا "د ق 80 ، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الإمارات إلى 4 فيما أضاف الحصن النقطة الأولى في رصيده .

وفي الشارقة تمكن البطائح من تحقيق انتصار مهم على جاره الحمرية بهدف وحيد جاء بتوقيع اللاعب أحمد جلال دق 86 ليرفع البطائح رصيده إلى اربع نقاط ويظل الحمرية بثلاثة نقاط ،

وتمكن العربي من تحقيق الفوز على التعاون بنتيجة 4-3 سجل للعربي كل من فارس الجابري " هاتريك " وهدف للبرازيلي سيلفا فيما احرز للتعاون الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين كل من حسن فهد وهدفين لمالك محمد الذي نال البطاقة الصفراء الثانية مغادراً الملعب قبيل اكتمال المباراة .

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