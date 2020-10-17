تعادل خاسر لدبا الحصن والإمارات في تمهيدي الكأس

المصدر:
  • متابعة –محمد فضل
التاريخ:

أقيمت أليوم ثلاث مباريات لحساب  المجموعة الثانية  من تمهيدي كاس رئيس الدولة انتهت اثنتان منهما على وقع الفوز

فيما خيم التعادل الخاسر  بهدف على  مباراة القمة بين دبا الحصن والإمارات ،  وأكمل الحصن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان سيف  دق 67 ، وبكر دبا الحصن بالهدف الأول عبر الجزائري سيد عواج " د ق 76" وعدل للصقور البرازيلي ديجو سيلفا "د ق 80  ، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الإمارات إلى 4  فيما أضاف  الحصن النقطة الأولى في رصيده .

وفي الشارقة تمكن البطائح من تحقيق انتصار مهم على جاره الحمرية بهدف وحيد جاء بتوقيع اللاعب أحمد جلال دق 86 ليرفع البطائح رصيده إلى اربع نقاط ويظل الحمرية بثلاثة نقاط ،

وتمكن العربي من تحقيق الفوز على التعاون بنتيجة 4-3 سجل للعربي كل من فارس الجابري " هاتريك " وهدف للبرازيلي سيلفا فيما احرز للتعاون الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين كل من حسن فهد وهدفين لمالك محمد الذي نال البطاقة الصفراء الثانية مغادراً الملعب قبيل اكتمال المباراة .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى