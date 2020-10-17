العين يصالح جماهير بثنائية في شباك خورفكان

المصدر: العين - طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

صالح العين جماهيره بفوز صعب على ضيفه خورفكان 2-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليضع الفريق البنفسجي (3 نقاط) غالية في رصيده في استهلالية مشواره بالمسابقة، وسجل أهداف العين كل من ريان يسلم، ( ق 27) والأنغولى ويسلون ادواردو، (ق 90).

سيطرة عيناوية

وعلى الرغم من النقص العددي الكبيرة في صفوفه بغيابه أبرز لاعبيه خصوصا في المقدمة الهجومية بقيادة التوغولى لابا كودجو، وكايو كانيدو، وجمال معروف، وإسلام خان، وبندر الأحبابي، بداعي الإصابة، إلا أن الفريق البنفسجي استحوذ على مجريات اللعب في الشوط الأول وحاصر ضيفه أمام مرماه، حتى تمكن ريان يسلم، من وضع بصمته الأولى بالموسم بتسجيله هدف السبق للعين بتسديدة رائعة (ق 27)، ولم تنجح محاولات خورفكان في تعديل النتيجة بالدقائق الخمس الأخيرة من هذا الشوط والذي انتهى لمصلحة العين بهدف دون رد .

الشوط الثاني

في شوط اللعب الثاني ومنذ البداية اندفع فريق خورفكان، للهجوم بغية تعديل النتيجة وكاد ينجح في ذلك عندما تحصل على ركلة جزاء بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، لكن الحارس خالد عيسى الذي تسبب في الركلة تصدي لها بنجاح ليبقي على فريقه متقدما بهدف دون رد ( ق 51)، وبعدها عاد العين لسيطرته واستحواذه على الكرة ليتحصل على ركلة جزاء تصدى لها الانغولى ويلسون ادواردو وأهدرها وسط حسرة زملائه ( ق 72)، لكن اللاعب الأنغولى عاد وسجل الهدف الثاني للعين بتسديدة صاروخية قوية ( ق 90)، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدفين دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز