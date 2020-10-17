شباب الأهلي يبدأ المشوار بثلاثية في مرمى النمور

المصدر: كلباء – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

ضرب شباب الأهلي بقوة منذ الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، وتمكن فرسان دبي من تحقيق فوز عريض خارج الديار على اتحاد كلباء بنتيجة 3-0 ، ليحصد الفريق الفائز العلامة الكاملة ب 3 نقاط ويبقى كلباء دون رصيد .

وسجل لشباب الأهلي البرازيلي ايجور جيسوس " دق 4 " و مواطنه ادواردو " د ق 24 " ووليد حسين " دق 76 " ولعب كلباء المباراة منذ الدقيقة 22 بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان الزعابي .لتعمده الخشونة ضد جيسوس لاعب شباب الأهلي .

ولم يترك شباب الأهلي الفرصة لمضيفه لالتقاط الانفاس بعد أن تمكن اللاعب البرازيلي ايجور جيسوس من إفتتاح باب الأهداف في الدقيقة الرابعة مستفيداً من تمريرة عبد العزيز هيكل " السحرية " وسط الدفاع .

وتشهد الدقيقة 22 نقطة تحول في المباراة بعد اشهار حكم المباراة حمد يوسف البطاقة الصفراء الثانية ويتبعها بالحمراء في وجه ظهير كلباء العائد من الإيقاف سلطان الزعابي ليستغل الضيوف هذا النقص سريعاً ويتمكن البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد أن ترجم تمريرة جيسوس بذكاء داخل مرمى حارس كلباء جمال السراح .

ويدفع مدرب كلباء بالمدافع عمر الخديم بديلاً عن ناصر عبد الهادي وذلك لايقاف المد الهجومي لشباب الأهلي وينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين .

وفي الشوط الثاني هبط إيقاع اللعب وتراجع لاعبو شباب الأهلي للخلف للحفاظ على فارق الهدفين مع الاعتماد على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وفي المقابل حاول لاعبو كلباء فتح ثغرات في دفاع الضيوف دون جدوى .

وتشهد الدقيقة 76 معاودة شباب الأهلي لنغمة الأهداف بعد ان وقع اللاعب وليد حسين على اجمل اهداف المباراة بعد ان سدد كرة صاروخية خارج منطقة الجزاء وقف حارس كلباء يتفرج عليها وهى تعانق الشباك دق 76 . لتنتهي المباراة بفوز فرسان دبي بثلاثية .

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