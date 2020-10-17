النصر والجزيرة.. قمة البداية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - محمد محسن

يستضيف النصر نظيره الجزيرة في التاسعة مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ويعدّ اللقاء اختباراً جديّاً لجاهزية الفريقين، وخاصة بالنسبة للعميد الذي وضعته الترشيحات كأبرز منافس على لقب الدوري في الموسم الجديد.



وفي غياب الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية، يتسلح النصر بتحضيراته الجيدة للموسم التي امتدت أكثر من 3 أشهر وانتصاراته المعنوية في 7 تجارب ودية، بالإضافة إلى تعزيز صفوفه بـ5 صفقات نوعية مميزة تشمل المهاجم سيباستيان تيغالي وريان مينديز وضياء سبع وعبد الرحمن يوسف والمهاجم المقيم كايكي جيسوس.



ويدخل العميد المباراة بصفوف مكتملة وباستثناء غياب جاسم يعقوب بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بلاعب خط الوسط حبيب الفردان المتألق في الفترة الأخيرة على حساب الوافد الجديد ضياء سبع الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.



نتيجة إيجابية



على الطرف الآخر أنهى فريق الجزيرة استعداداته لمواجهة النصر، ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في معقل «العميد»، حيث يتسلح «فخر أبوظبي» بالاستقرار من الناحية الفنية، حيث يقود مارسيل كايزر الجزيرة للموسم الثالث.



ويفتقد الفريق خدمات الحارس علي خصيف، الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني خلال تجمعه الأخير في دبي، كما تزداد حظوظ الدوليين علي مبخوت وعبد الله رمضان في المشاركة أمام النصر، بعد تعافيهما من الإصابة.



صعوبة



وأكد كرونوسلاف مدرب النصر صعوبة مباراة اليوم أمام الجزيرة الذي وصفقه بأحد أندية القمة في دوري الخليج العربي، رافضاً التقليل من شأنه بسبب الخسارة في الجولة الأولى في مسابقة كأس الخليج العربي.



وأعرب كرونو عن تفاؤله بتحقيق فريقه نتيجة إيجابية بفضل جاهزيته والتحضيرات القوية على مدار أكثر من 3 أشهر، مشيراً إلى أنه يرفض الحديث عن التاريخ الذي لطالما ارتبط بالبدايات غير الموفقة للنصر في الدوري، مؤكداً أن العميد يدخل هذه المرة موسمه بفريق جديد وبأهداف كبيرة. وقلل المدرب الكرواتي من أهمية الترشيحات التي وضعت النصر في مقدمة الأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري، وقال: «لا أفضّل مثل هذه الترشيحات، لا أحد شاهد تحضيراتنا، لقد تحدثت من اللاعبين وطلبت منهم تجنب التصريح بمثل هذه العبارات الكبيرة، وأنه يتوجب علينا العمل بجدية وأن نتحدث على أرضية الملعب».



ثقة



ومن ناحيته، قال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة إنه يتوقع صعوبة مواجهة النصر، وذلك لقوة الفريقين الذين، ومشيراً إلى أنهم باستطاعتهم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من معقل «العميد»، وأن ثقته قوية في لاعبيه لتحقيق انتصار مهم مع بداية الدوري. وأوضح كايزر بأن فريقه سيدشن دوري الخليج العربي، أمام النصر اليوم، بنفس أسماء ومجموعة الموسم الماضي، ولافتاً إلى قناعته بالتشكيلة الحالية، ولديه أيضاً الثقة الكاملة في تقديم موسم مميز، وفي السياق نفسه ألمح إلى التعاقدات القوية التي أبرمتها الفرق المنافسة على مستوى المحترفين الأجانب والمواطنين، مما يمنحهم الأفضلية. وعن الحالة البدنية للفريق أكد كايزر إصابة علي خصيف مع المنتخب الوطني، كما تعافى علي مبخوت وعبد الله رمضان من الإصابة وشاركا في التدريبات الجماعية، لكن مشاركتهما أمام النصر لم تتأكد بعد، حيث يخضعان للمراقبة الطبية.



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يعتبر المهاجم النيجيري إيمواه إيزيكيل الصفقة الوحيدة التي جلبتها إدارة الجزيرة في الموسم الجاري، حيث لم يجر النادي أي تعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين، واكتفى بالمحترفين الأجنبيين ثولاني سيريرو، وميلوس كوسانوفيتش، مفضلاً الاستقرار على تشكيل الموسم الماضي.



كوسانوفيتش: الانسجام سلاح الجزيرة



قال المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، والذي يلعب للموسم الثاني على التوالي بين صفوف الجزيرة، إن استقرار تشكيلة فريقه، والقائمة بشكل عام والتي تضم أسماء الموسم الماضي نفسها، بأنه أمر إيجابي وسلاح قوي، من ناحية الانسجام بين عناصر الفريق، مشيراً إلى طموح الفريق في تقديم موسم مميز وصنع الفارق. وأوضح كوسانوفيتش بأن تحضيرات الفريق جادة في مواجهة النصر، وزملاؤه اللاعبون يعرفون جيداً، صعوبتها خصوصاً أنها تلعب أمام فريق كبير وعلى أرضه، وأن الطموح هو تحقيق الفوز. (أبوظبي - البيان الرياضي)



طارق أحمد: لا نملك خبرة الدوري



أكد طارق أحمد لاعب النصر أن فريقه لا يملك خبرة المنافسة على لقب الدوري لكنه في المقابل يملك خبرة المنافسة في مسابقة الكؤوس، مشيراً إلى أنه وزملاؤه خططوا لتحقيق أهداف قصيرة، ومن خلالها سيحاولون الوصول إلى أهداف أكبر، وقال: المشوار طويل جداً، لقد ناقشنا سقف طموحاتنا بيننا وسنراجع أنفسنا كل شهر، صحيح نحن نملك خبرة في الكؤوس وسبق أن حصلنا على أكثر من كأس في السنوات الأخيرة، ولكن لنكن واقعيين، لا نملك خبرة المنافسة على لقب الدوري، يجب أن نرسم أهدافنا ونسير خطوة خطوة بأهداف قصيرة، وحسب خبرتنا سنستطيع الوصول إلى الهدف الكبير.



وأوضح طارق أحمد أن شارة الكابتن حافز لتقديم مساعدة أكبر للفريق، وأضاف: كرة القدم تعتمد على العمل للمستقبل، والنصر يحتاج للعمل أكثر في الحاضر للمستقبل والحديث عن الماضي لا ينفع.

(دبي - البيان الرياضي)

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