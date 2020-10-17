كايو: العين كبير بمن حضر

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان رغبة فريقه في العودة من العين بالعلامة الكاملة وإلى تكرار الفوز، لكنه أشار إلى أن المهمة هذه المرة ستكون صعبة ويجب على اللاعبين أن يكونوا في كامل حضورهم الذهني والبدني، وأشار إلى أنه عكف على معالجة أخطاء المباراة السابقة. وعن عودة لاعبي العين الدوليين والعناصر التي لم تشارك في المباراة الأولى قال: «يبقى العين فريقاً كبيراً بمن حضر، بأي مجموعة وأي عناصر، ولكن ينبغي علينا أن نركز على فريقنا أكثر وليس على المنافس».



وأضاف زاناردي قائلاً: «فوزنا في مباراة الكأس سيصعب مهمتنا أكثر، وينبغي علينا أن نكون أكثر حذراً، ولابد أن نكون مركزين من البداية وحتى النهاية».

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