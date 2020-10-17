يوسف جابر: انطلاقة جديدة

قال يوسف جابر، مدافع شباب الأهلي: «في بداية كل موسم، كل فريق يطمح بانطلاقة جيدة، خصوصاً أن شباب الأهلي من الفرق الكبيرة، وانطلاقتنا يجب أن تكون قوية، واتحاد كلباء من الفرق الجيدة، ويمتلك خامات ممتازة من اللاعبين المحترفين والمواطنين، ونحن كلاعبين سنقدم كل ما لدينا لحصد النقاط».

وعن اللاعبين الأجانب الجدد في صفوف شباب الأهلي، أوضح: «الأجانب من أفضل اللاعبين في دورينا بالموسم الجديد، ويقدمون مستوى جيداً، ودائماً النادي يستقطب اللاعبين الجيدين والمتميزين، وهم بالتأكيد إضافة للفريق، وأتمنى لهم التوفيق».

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