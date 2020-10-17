وديتان لمنتخب الناشئين أمام إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 معسكره في دبي في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا للناشئين في البحرين مطلع العام المقبل، ويستمر حتى 24 الجاري ويتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب إندونيسيا يومي 21 و24 الجاري، واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً للمعسكر هم: سعيد المقدمي «الفجيرة»، منصور برغش، عوض الكثيري، عبدالله أحمد، عبد الرحمن الحوسني «الوحدة»، جمال السعدي، عبيد خليفة «النصر»، علي طاهر، عبيد سالم «الشارقة»، خالد الحساني «العين»، سعود المري، محمد عيسى «الوصل»، سعيد محمد، يوسف البلوشي، عبد العزيز نومان، عبدالله حسن، حمد الحمادي، غيث سهيل «شباب الأهلي»، محمد الحارثي «بني ياس»، علي المعمري، محمد خالد، أحمد المرزوقي، مشعل المعمري «الجزيرة»، سلطان عادل، سيف الزعابي «كلباء»، عبد العزيز العلي «عجمان».

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